Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Türkiye Milli takım ile yollarını ayıran Şenol Güneş'e ödenecek tazminat miktarı belli oldu.

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18/09/2021

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Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Türkiye Futbol Federasyonu ( Tff ) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.

10 MİLYON TL

Ajansspor'un haberine göre; TFF, Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödemesi yapacak.

"NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"

Şenol Güneş, tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı Nihat Özdemir'e yönelik, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

 

18/09/2021 11:20
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TAGS: Şenol Güneş
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