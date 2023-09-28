Şenol Güneş'ten Mert Günok açıklaması: Yeni bir şey değildi

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-2 ile aldı ve Beşiktaş karşısında 1988'den sonra ilk kez kazandı.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş açıklamasında; "Çok hatalarımız oldu, 2 tane rakip ceza sahasında kaptırdığımız toplardan gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken; rakibin kontra oyununa düştük. Aslında hakim biz gibi göründük ama oynama şeklimiz kazanmaya yeterli değildi. Rakip çok kolay goller buldu, rahat ataklar yaptı. Bu bizim hiç istemediğimiz bir durum." dedi.

Şenol Güneş'ten Mert Günok için sakatlık açıklaması

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Mert'in son durumuna bakacağız. Şu anda söylemek bir şeyi doğru değil ama oyunun başında da ufak bir rahatsızlığı vardı. Yeni bir şey değildi. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Bazen sakatlık olur, bazen oyun kazanma arzusunda sakatlık olur. Bir oyuncumu dışında tutmadan söylüyorum; bizim takım olarak rehavet içinde olduğumuz bir gerçek." ifadelerini kullandı.