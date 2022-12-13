Şenol: İskele katı atık depolama tesisi sağlığına kavuşacak

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenol, İskele Katı Atık Depolama Sahasında incelemelerde bulundu.

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenol, İskele Katı Atık Depolama Sahasında incelemelerde bulundu. Şenol, gördükleri manzaranın kendilerini bölgeleri adına çok üzdüğünü belirtti.

Şenol “Çevre, en önemli değerimiz. Ülkemizin yükselen yıldızı İskele’de ne yazık ki geri dönüşüm projeleri uygulanmıyor” dedi. Göreve geldiklerinde ilk yapacakları işlerden birinin de belediye bütçesinden büyük transfer araçları alarak toplanan evsel atık ve çöpleri Güngör’deki düzenli katı atık depolama tesisine göndermek olacağını söyledi.

Mevcut çöplüğün rehabilite edilerek yeşil alan olarak düzenleneceğini belirten Şenol, böylelikle çöplük sorununun çözüleceğini ve İskele’nin temiz hava sahasına yeniden kavuşarak sağlıklı bir hale geleceğini ifade etti.

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13/12/2022 13:41