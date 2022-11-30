Şenol: İskele yeni bir vizyona ihtiyaç duyuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Köyü’nü ziyaret etti.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a, CTP İskele Örgüt Başkanı Hüseyin Öztörel, CTP’nin desteklediği İskele Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Dr. Mehmet Şenol ve CTP Belediye Meclis üyesi adayları da eşlik etti. Bölge halkıyla bir araya gelen heyet, halkın sorunlarını dinledi.

İskele’ye CTP’nin belediyecilikteki vizyonunu getirmeye hazır olduklarını belirten Mehmet Şenol, projelerini ve hedeflerini aktardı.

-“İskele’yi planlamamız lâzım”

Dr. Mehmet Şenol ziyaretlerde yaptığı konuşmada, CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyonuna dikkat çekti ve bu vizyonu kendisinin de paylaştığını vurguladı. Bir bölgenin çok hızlı gelişmesi durumunda, o bölgenin zamanında planlanmasının önemli olduğuna işaret eden Şenol, İskele’nin en hızlı gelişen yerler arasında olduğunu belirtti.

İskele’de yabancıların harcadığı paranın, bölge köylerine de gitmesi gerektiğine dikkat çeken Şenol, “Gelen turistin harcamasından, gençler istihdam alanları bulsunlar ve kazansınlar da isteriz. İskele’yi planlamamız lâzım. Zamanında önlem almazsanız hem şehri kaybedersiniz hem de gelirden pay alamazsınız” diye konuştu. İskele’nin yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu dile getiren Şenol, “İskele’de de değişimin tam zamanı şimdi” dedi.

-Öztörel: “CTP yerel yönetimlerde bir markadır”

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de projeleriyle CTP’nin yerel yönetimlerdeki vizyon farkını ortaya koyacağını söyledi.

İskele’nin gelişmesi için Bağımsız aday Dr. Mehmet Şenol’un yanında olduklarını kaydeden Öztörel, İskele’de belediyenin gelirleriyle, yapılması gereken işlerin eşleşmediğini ifade ederek, İskele’de sosyal belediyeciliğin zamanının geldiğine işaret etti.

Bu habere tepkiniz:



30/11/2022 11:50