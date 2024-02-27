Şenol Kovancı, Üniversite Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çıkarıldı

Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan Şenol Kovancı  hakkında iki gün tutukluluk emri verildi

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27/02/2024

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Şenol Kovancı, Üniversite Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çıkarıldı

 Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan zanlı Şenol Kovancı (E-38), bugün sabah Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

"Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve para temini" suçlarından mahkemeye çıkan zanlı Şenol Kovancı  (E-38) hakkında iki gün tutukluluk emri verildi.

Fotoğraf: Turgut Ergel

27/02/2024 11:01
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TAGS: Şenol Kovancı
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