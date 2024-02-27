Şenol Kovancı, Üniversite Soruşturması Kapsamında Mahkemeye Çıkarıldı
Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılan Şenol Kovancı hakkında iki gün tutukluluk emri verildi
27/02/2024
Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan zanlı Şenol Kovancı (E-38), bugün sabah Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
"Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve para temini" suçlarından mahkemeye çıkan zanlı Şenol Kovancı (E-38) hakkında iki gün tutukluluk emri verildi.
Fotoğraf: Turgut Ergel