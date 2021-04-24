Şentop, Babası Vefat Eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Başsağlığı Diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı diledi.

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24/04/2021

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Şentop, Babası Vefat Eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Başsağlığı Diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Tatar olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop ayrıca Tatar'ı telefonla da arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi.

24/04/2021 14:12
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TAGS: Mustafa Şentop, Ersin Tatar, cumhurbaşkanı, rüstem tatar
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