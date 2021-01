Şentop, Meclis Başkanı seçilen Sennaroğlu'nu kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Önder Sennaroğlu’nu telefon ile arayarak kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmede TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında var olan ilişkileri her zaman daha da ileriye taşıma arzusunda olduklarını belirterek, Sennaroğlu’nun Meclis Başkanlığı dönemin de bu amaçla ortak çalışmalar ortaya koyacaklarını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şentop’un, Sennaroğlu’na görevinde başarılar dileyerek, kendisini Ankara’ya davet ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da görüşmede, Şentop’a teşekkür ederek, en uygun zamanda Meclis heyeti ile Ankara’da olmaktan onur duyacaklarını söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanılan zor süreci atlatmak için büyük bir çaba sarf ettiklerine işaret eden Sennaroğlu, bu mücadelede anavatan Türkiye’nin katkı ve desteğini her zaman yanlarında hissetmenin kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini ifade etti.

İki ülke meclisleri arasındaki güçlü bağın daha da gelişmesi için Başkanlığı döneminde uğraş vereceğini belirten Sennaroğlu, TBMM’nin tecrübelerinden her zaman istifade etmek arzusunda olduklarını da kaydetti.

19/01/2021 10:43