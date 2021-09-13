Şentürk ve Pınardan yeniden mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Nagihan Şentürk ve Behai Pınardan bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettişi, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 raddelerinde Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki FT 677 plakalı araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirterek, o esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan ve ehliyeti 3 Eylül Tarihinde yine alkollü araç kullandığı için alınan zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önün tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını kaydetti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde durduğunu dile getiren Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç, zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması ve ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ölümlü kazada bir diğer zanlı olan Behai Pınardan ise 4 gün daha tutuklu kalacak.

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13/09/2021 11:54