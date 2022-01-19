Şentürkler: Pandemi döneminde devletin tahsildarı ettiğiniz muhasiplerin yüzüne bile bakmadınız

Bağımsızlık Yolu İskele milletvekili adayı Zekiye Şentürkler, pandemi döneminde devletin tahsildarı olarak görev yapan muhasiplerin ciddi bir ötekileştirme ile karşı karşıya kaldığını savunarak, “Pandemi döneminde devletin tahsildarı ettiğiniz muhasiplerin yüzüne bile bakmadınız” dedi.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu İskele milletvekili adayı Zekiye Şentürkler muhasip sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekonomik anlamda her kesimi ciddi anlamda zedeleyen pandemi döneminde devletin tahsildarı olarak görev yapan muhasiplerin ailelerinin ve kendilerinin sağlığını hiçe sayarak çalıştığını belirten Şentürkler, muhasiplerin ciddi bir ötekileştirme ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Muhasiplerin ilk başlarda yapılan destek ödemelerinin küçük bir kısmını direterek alabildiğini, sosyal sigorta prim desteği, hizmet KDV’si iyileştirmesi ve benzeri herhangi bir teşvikten ise faydalanamadığını kaydeden Şentürkler, Devletin mali müşavirlik ve muhasipliği hor gördüğünü ifade etti.

Hükümeti muhasiplik yetki belgesini “peynir ekmek gibi yandaşlarına dağıtmakla” suçlayan Şentürkler, “Yapılması gereken bu torpil düzenini ortadan kaldırmak için ivedilikle bir mali müşavirlik ve denetim yasasının yürülüğe konulmasıdır, yetki belgelerinin keyfi bir şekilde verilmesinin sonlandırılmasıdır” dedi.

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19/01/2022 19:19