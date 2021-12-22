Sera, Barınak, Düşük ve Brucella zararları Ödendi

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22/12/2021

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Sera, Barınak, Düşük ve Brucella zararları Ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, sera, barınak, düşük ve brucella zararlarının ödendiğini duyurdu.
Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, fırtınadan dolayı Aşağı Maraş ve Yıldırım’da seraları, Mormenekşe’de barınakları zarar gören toplam 6 üreticiye 22,967.50 TL tazminat ödendiğini kaydetti. 
Ayrıca, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Kasım ayında büyükbaş düşük zararı olan toplam 137 üreticiye 175,680.00 TL  ve Brucella hastalığından dolayı toplam 21 kişiye 146 hayvan için 156,750.00 TL tazminat ödendiğini dile getiren Kızılduman, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini belirtti.

22/12/2021 13:05
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TAGS: Sera, Barınak, Düşük, Brucella
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