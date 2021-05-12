Sera Fırtına ve Dolu Zararları Ödendi

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Alsancak, Çatalköy, Lapta, Karşıyaka, Yeşilköy ve Ziyamet’te fırtına ve doludan zarar gören sera üreticilerinin zarar tazminatları ödendi.

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12/05/2021

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Sera Fırtına ve Dolu Zararları Ödendi

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Alsancak, Çatalköy, Lapta, Karşıyaka, Yeşilköy ve Ziyamet’te fırtına ve doludan zarar gören sera üreticilerinin zarar tazminatları ödendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zarar gören 8 üreticiye 249 bin 721,30 TL tazminat ödendiği belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

12/05/2021 13:42
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TAGS: SERA, FIRTINA, DOLU, ZARAR
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