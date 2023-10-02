Sera üreticilerinden yarın ek beyan alınacak

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02/10/2023

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Sera üreticilerinden yarın ek beyan alınacak

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2022-23 üretim yılında sera beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden yarın ek beyan alınacağını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği uyarısında da bulunuldu.

02/10/2023 17:20
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TAGS: Sera üreticilerinden yarın ek beyan alınacak
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