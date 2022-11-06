Seracılar, Hal Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesini bekliyor

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06/11/2022

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Seracılar, Hal Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesini bekliyor

Tatlısu bölgesinde geçimlerini seracılıkla sağlayan vatandaşlar Hal Yasası'nın kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyor...

Akaryakıt, elektrik ve girdi fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini ve bu durumun sebze fiyatlarının olumsuz etkilediğini kaydeden seracılar, üretimin daha fazla desteklenmesini talep etti...

Tatlısu bölgesinde seracılık yapan üreticiler Hal Yasası'nın bir an önce geçmesini bekliyor...

Tatlısulu seracılar; seradan 5 Türk Lirası’na çıkan bir ürünün 10 ya da 15 TL’ye satışa sunulabildiğini kaydettiler...

Girdi fiyatlarının her geçen gün arttığından dert yana seracılar, destek talep etti...BRT

06/11/2022 10:53
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TAGS: sera, hal yasası
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