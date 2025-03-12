Serakıncı Ecza Deposu’ndan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağış
Serakıncı Ecza Deposu, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışta bulundu.
YAYIN TARİHİ:
12/03/2025
Serakıncı Ecza Deposu, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışta bulundu.
Yazılı açıklama yapan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, Serakıncı Ecza Deposu'nun sahipsiz hayvanların sağlığı için dış parazit ilaç bağışında bulunduğunu belirtti.
Sarro, tüm kurum, kuruluş ve şirketlere, ellerinde kalan kullanılabilir ürünleri sahipsiz hayvanlara yardım yapabilmesi adına derneğe bağışlama çağrısında bulundu.
YAYIN TARİHİ: