Serakıncı Ecza Deposu’ndan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağış

 Serakıncı Ecza Deposu, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışta bulundu.

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12/03/2025

Serakıncı Ecza Deposu’ndan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağış

 Serakıncı Ecza Deposu, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’ne bağışta bulundu.

Yazılı açıklama yapan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, Serakıncı Ecza Deposu'nun sahipsiz hayvanların sağlığı için dış parazit ilaç bağışında bulunduğunu belirtti.

Sarro, tüm kurum, kuruluş ve şirketlere, ellerinde kalan kullanılabilir ürünleri sahipsiz hayvanlara yardım yapabilmesi adına derneğe bağışlama çağrısında bulundu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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