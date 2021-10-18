Serakıncı Ltd Toplantı Yayını

Türkiye’de ilaç, OTC ve dermokozmetik ürünlerde dünya markaları ile profesyonel iş birliklerinde bulunarak sağlık sektöründe önemli hizmetler vermekte olan Salute Grup bünyesindeki Naos firmasına ait Bioderma ve Institut Esthederm ile Velena firmasına ait Velavit markasının yöneticileri, Serakıncı Ltd Ecza Deposu’nun daveti ile Concorde Tower Lefkoşada eczacıların ürünleri yakından tanımalarına imkan sağladıkları bir toplantı gerçekleşti.

Eczacıların yoğun ilgi gösterdikleri tanıtım toplantısında KKTC'de de oldukça fazla takipçisi bulunan Biyokimya Uzmanı Dr.Ayşegül Çoruhlu'ya eczacılara yaptığı "Kolostrumun Bağışıklık Sistemine Olumlu Etkileri" konulu sunumun ardından Serakıncı Ecza ltd Genel Müdürü Salahi Serakıncı tarafından hediye takdim edildi.

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18/10/2021 11:49