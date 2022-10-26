Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi

Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye 467 bin 568 TL tazminat ödendi. 

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26/10/2022

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Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi

Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye 467 bin 568 TL tazminat ödendi. 

Genel Tarım Sigortası Fonu “Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince mayıs, haziran ve ağustos aylarında meydana gelen zararların tazminatları banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldı.

Hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği açıklandı.

26/10/2022 14:35
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TAGS: Genel Tarım Sigortası Fonu
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