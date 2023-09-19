Seramikçiler Derneği, 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’ne katıldı

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, Türkiye’de düzenlenen 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde yer aldı. Seramikçiler Derneği Başkanı ve iki üyesi, Menemen Belediyesi’nin davetiyle festivale katıldı.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Menemen ilçesinde 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılan 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde 34 ülkeden ustalar, akademisyenler, araştırmacılar ve seramik sanatçıları yer aldı ve workshop, sergi ve paneller yapıldı.

Festivalde, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar görevlisi Bedia Kale ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Seramik Bölümü öğretim görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı da Kıbrıs’ın Geleneksel Lapta Seramikleri konulu bir workshop düzenledi. Festivalde ayrıca, 34 farklı ülkeden 70 ustanın yarıştığı “Ustalar Estetik” yarışmasında Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği üyesi ve ARUCAD Seramik Bölümü çalışanı Yılmaz Kastanbollu Kuzey Kıbrıs’ı temsil etti.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Kültür Ataşesi Şebnem Pekdoğan Serakıncı da festivali ziyaret edenler arasında yer aldı.

Dernek Başkanı Bedia Kale, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşme fırsatı bulduklarını bildirirken, ülkede seramik sanatının gelişmesi için bu gibi etkinliklere katılımın önemini vurguladı. Kale, Dernek olarak ilerleyen zamanlarda bu tip etkinliklere katılmaya ve katkı koymaya devam ederek, ülke kültür ve sanatını uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.