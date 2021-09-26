Seran Aysal: Mimarlık; hiç bu kadar küçük düşürülmedi…

Kıbrıs Tük Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, “Cumhurbaşkanı Külliyesinin” çizimini yapacak Türkiye’den gelen mimarın Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması kararının iptali için yazılı ihbar gönderdiklerini, iptal edilmezse dava yoluna gideceklerini açıkladı.

Seran Aysal, iptal istemini ve aksi durumda yargıya gitme işlemini KTMMOB’nin, Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile birlikte yapacağını belirtti.

Başbakanın “mimar” olduğu bir hükümetin bu kararı almasının daha bir üzücü olduğunu ifade eden Aysal, “Mimarlık; hiç bu kadar küçük düşürülmedi, böylesi bir yasadışı ve usulsüzlükler serisiyle anılmadı” dedi.

Bu yapılanın mimarlık camiası tarafından unutulmayacağını belirten Aysal, “Her karşılaştığınız meslektaşınızın gözünde göreceksiniz, kendi insanına güvenmemenin karşılığını, yok saymayı, hiçleştirmeyi, topluma ve mesleğe saygısızlığınızın yansımasını” diye konuştu.

Seran Aysal, konuyla ilgili tepkisini ve yapacakları girişimleri Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’a anlatmasının yanı sıra bugün sosyal medya hesabından bir kez daha yargı yoluna gideceklerini duyurdu.

Seran Aysal, kısaca şu açıklamalarda bulundu:

“Yaptığımız araştırma ve netleştirilen bilgiler sonrası pazartesi hükümet edenler marifetiyle toplum ve meslektaşlarımıza yapılan saygısızlığı, yok saymayı, hukuksuzluğu ve toplumun aklıyla dalga geçercesine yapılmış istisnai vatandaşlık bilgisini ve bu yapılanı kabul etmeyeceğimizi paylaştık.

Hafta içi KTBB, KTTB ve KTMMOB, Bakanlar Kuruluna kararın iptali için yazılı ihbarı gönderdi. İptal edilmediği takdirde dava yoluyla iptal edileceği bildirildi.

Başbakan ‘mimar’, vatandaş yapılan ‘mimar’... Mimarlık ilk kez iki ‘mimar’ işbirliğinde bu kadar hile hurda ve hukuksuzluk ve benzeri durumlarla bir arada anılıyor. Mimarlık; hiç bu kadar küçük düşürülmedi, böylesi bir yasadışı ve usulsüzlükler serisiyle anılmadı.

Bu yapılan camiamız tarafından unutulmayacaktır. Her karşılaştığınız meslektaşınızın gözünde göreceksiniz kendi insanına güvenmemenin karşılığını, yok saymayı, hiçleştirmeyi, topluma ve mesleğe saygısızlığınızın yansımasını.

İstisnai yurttaşlıklara dikkatle bakıldığında uydurma gerekçelerle ne kadar çok yasalmış gibi vatandaşlık dağıtıldığını, hükümet tarafından vatandaşlığın nasıl değersizleştirildiği.

Tüm bunlar ne uğruna? Vatandaş eve ekmek götürme, işsizlik, sağlık, yaşayabilme, hayatını idame ettirme derdindeyken tüm bunlar ‘külliye’ hayranlığı uğruna mı? Toplum bunun neresindedir?

Yaşanmakta olan hangi sorununa katkısı olacak yapılan seri hukuksuzluk?

Topluma ve mesleğe yapılanları, idarecilerin toplumsal özgüveni yok etmek için attıkları adımları, usulsüz ve hukuksuz istisnai vatandaşlığı ve külliyeyi hafta içi web TV programlarında, Ali Baturay ve Gökhan Altıner ile değerlendirdik. Davetleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

Bir saatlik programda anlatılamayacak kadar derin usulsüzlük ve seri hukuksuzluğu yeni haftada da anlaşılınca kadar anlatmaya, bu yapılanları hak etmeyen meslektaşlarımla ve kabul etmeyen her bir birey ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz! Hukuk devleti ilkeleri ile yaşamak ve kendi kararlarını verebilmek toplumumuzun da hakkıdır.”

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26/09/2021 12:04