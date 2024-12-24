Serap İş: Olası Kast Açık, En Ağır Cezayı İstiyorum

Adıyaman’da meydana gelen depremde yıkılan İsias Otel davasının 6. duruşması görülmeye devam ediyor. Mahkeme salonunda söz alan ve depremde bir çocuğunu kaybeden Kağan Selim İş’in annesi Serap İş, sanıklara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“Otel, Bozkurt ailesi için ekmek kapısıydı, ama onlar Adıyaman’dan kaçtılar” diyerek sanıklara tepki gösteren Serap İş, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bir çocuğum öldü, diğer çocuğumun gözündeki ışık söndü. Bu otelin nasıl yapıldığını, ne kadar dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmadı. Son hazırlanan rapor tüm kusurları ortaya koyuyor. Olası kast gayet açık ama savcılık buna gerek görmedi.”

Acılı anne, mahkemeden adalet talebini şu şekilde dile getirdi:

“Tamamının olası kast ile yargılanarak en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bu davanın sadece bizim için değil, tüm mağdurlar için bir örnek teşkil etmesini umuyorum.”