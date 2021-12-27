Seray Sever anne oluyor

Sunucu ve oyuncu Seray Sever (48), 2018 yılında Eray Sünbül (38) ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten bebek haberi geldi.

Sever, Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Çiftin ikiz bebek beklediği öğrenildi.

Hamile olduğunu üç aydır herkesten sır gibi saklayan Sever, nazardan korktuğu için bebeklerinin müjdesini dördüncü ayında verdi. Bebeklerin cinsiyeti ise henüz belli değil.

"YEĞENLERİMİZ GELİYOR"

Yakın dostlarından ve sevenlerinden gelen tebrik mesajlarını yayınlayan Seray Sever, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim." diyen ünlü ismin, sosyal medyadan yayınladığı bu fotoğrafta arkadaşının düştüğü, "Yeğenlerimiz geliyor. 3 aydır çıtımızı çıkarmadık" notu görülüyor.

Seray Sever'i, ünlü şarkıcı Demet Akalın da Instagram üzerinden tebrik etti. Sever, Akalın'ın mesajını kendi hesabından paylaştı.

3. EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Seray Sever, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Aşkım, nurum, ışığım, ruh eşim... Sevgilimle sonsuzluğa ve bilinmeyene verdiğimiz sözün 7. yılı, evlilikle taçlandırmamızın 3. yılı... İyi ki sen... Rabbime sonsuz şükürler olsun" sözleriyle paylaşmıştı.

2018 yılında Bodrum'da evlenen Sever Sünbül çifti, Manda Yuvası filminin setinde tanışmış ve kısa sürede aşk yaşamaya başlamıştı.

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27/12/2021 12:17