Seray Sever'den babası Tamer Sever'e: Tarifi imkansız bir boşluk her yanımda

Eray Sünbül ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Seray Sever, beş ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Sever, geçtiğimiz aylarda Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılmıştı. 49 yaşındaki ünlü isim, zorlu bir doğum süreci geçirdiğini canlı yayında anlatmıştı.

"GİDERSEM BABAMA, KALIRSAM ÇOCUKLARIMA"

"Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim" diyen Sever, "Hastaneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu. İlk önce kendim için bir adak diledim, adağa çok inanıyorum. Sonra boş verdim, tamamen teslim oldum. 'Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Doğuma kısa bir süre kalan babasını kaybeden Seray Sever, "Yıkıldığım anlarda çocuklar daha çok hareketlendi. Babamı yoğun bakıma yatırdığım gün, kızlarım ilk tekmelerini attılar" şeklinde konuşmuştu.

Bu habere tepkiniz:



20/09/2022 10:01