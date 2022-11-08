Seray Sever'den Pınar Altuğ itirafı: Büyük konuştum, genç koca aldım!

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül (39) ile 2018 yılında nikâh masasına oturan Seray Sever (49), yedi ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Sever, geçtiğimiz aylarda Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayınına katılmıştı. 49 yaşındaki ünlü isim, zorlu bir doğum süreci geçirdiğini canlı yayında anlatmıştı.

"GİDERSEM BABAMA, KALIRSAM ÇOCUKLARIMA"

Sever, "Zor bir süreç oldu. Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum 3 buçuk saat sürdü. Ameliyathaneye girerken bütün riskleri bilmiyordum. Çok kalabalık bir doktor ekibi vardı. Operasyon öncesi bir adak adadım ama sonrasında tamamen bir teslimiyete girdim" diyen Sever, "Hastaneye gittiğimde 25 kişilik ekip beni bekliyordu. İlk önce kendim için bir adak diledim, adağa çok inanıyorum. Sonra boş verdim, tamamen teslim oldum. 'Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına' dedim" ifadelerini kullanmıştı.



Doğuma kısa bir süre kalan babasını kaybeden Seray Sever, "Yıkıldığım anlarda çocuklar daha çok hareketlendi. Babamı yoğun bakıma yatırdığım gün, kızlarım ilk tekmelerini attılar" şeklinde konuşmuştu.

"KEŞKE BABAM DA OLSAYDI"

Birkaç ay önce eşi ve kızlarıyla objektif karşısına geçen Seray Sever, bu kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Doğum yapmadan kısa bir süre önce kaybettiği babasını unutmayan ünlü sunucunun paylaşımına düştüğü not herkesi duygulandırmıştı. Sever, gönderisine; şu notu düşmüştü:

Hayat su gibi akıp, geçiyor. Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim. Yine de sağlıkla, mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

"PINAR SİZE GELİNCE OĞLANI SAKLA"

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Sever, “Talk Show yapıyordum o dönem Behzat konuğumdu. ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor" dedi.

Sever sözlerine şöyle devam etti:

Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de ‘Bu Talk Show, espri yanlış anlama’ dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…”

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08/11/2022 14:25