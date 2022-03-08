Seray Sever’in babası Tamer Sever hayatını kaybetti

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever'in babası Tamer Sever (74), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tamer Sever'in yarın Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"RABBİM CANIM BABAMI BİZE BAĞIŞLA"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde babasıyla ilgili üzücü haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Seray Sever'e, "Geçmiş olsun" yorumları yağmıştı.Doğum günü pastasını keserken fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, fotoğrafın altına şu notu düşmüştü:

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08/03/2022 14:19