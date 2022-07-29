Seray Sever'in bakıcı isyanı: 1500 dolardan kapı açıyorlar

İstenen yüksek ücretlere dikkat çeken Seray Sever Instagram sayfasında şu notu paylaştı:

"Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor..."

Seray Sever yaşadığı zor günleri böyle anlatmıştı...



Gözyaşlarına boğuldu: Gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına!



Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölümüyle yıkılan Seray Sever 2. Sayfa programına konuk oldu. Sever, yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

'10 ÜNİTE KAN ALDIM'

* Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum çok meşakatli idi. Başka ellerde olsam çıkamayabilirdim. Benim kendimle alakalı sorunlar... 3,5 saat sürdü operasyon. Çocukları hızlıca alıp ondan sonra beni toparlamaya başladılar. 10 ünite kan aldım.

* Ameliyathaneye girerken bu kadarını bilmiyordum. Hastaneye gitmeden iki kalça kemiğimin yanlara doğru açıldığını gördüm. Sabah 05.00'te hastanedeydim.

'ÇOCUKLARI BOĞA BURCU YAPACAĞIM'

* Doktor 'Seray hastaneye gelsin, sakın bir şey yemesin' diyor. ben 'Hayır çocukları Boğa Burcu yapacağım, yarın gideceğim hastaneye' diyorum.

* İçeride 20-25 kişi vardı. En büyük ameliyathanedeydik. Önce 'Buradan sağ salim çıkarsam çocuklarımla bir adak adayayım' dedim. Sonra 'Tamamen tesimiyetteyim, gidersem babamın yanına, kalırsam çocuklarımın yanına...' diye düşündüm.

'İNANCINIZI YİTİRMEYİN'

* Bana 'çocuğun olmaz' demediler ama söyledikleri arkadaşlarım var. Ben sekiz kere denedim. 40 yaşındaki insana da bunu söylüyorlar. Kimse umudunu kaybetmesin. Yeter ki doğru insanlar olsun.

* İnancımı yitirebilirdim. Annem 48 yaşında doğal hamile kalmış. Ona çok inanıyordum. Ben de 48 yaşında hamile kaldım.

'BİR DAİRE PARASINDAN FAZLA HARCADIM'

* O süreçte manevi olarak yıpranıyorsun, maddi olarak da öyle böyle değil... Bu iş ticarete dönmüş. Tüp bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım.

* En üzüntülü anlarımda çocuklar karnımda daha çok hareketlendiler. Babamı hastaneye yatırdığım gün çocuklar ilk tekmelerini attılar.

'EL SALLADIK VE BABAM GİTTİ'

* Biz çıkmaya hazırlanıyorduk, babam entübe oldu. Hiçbir şey anlamadık. Babamı maskeli haliyle gördüm. El salladık. 'Babacığım bekliyoruz' dedim. Gitti.

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29/07/2022 14:15