Serbest Çalışan Hekimler Birliği, yeni kararlar üretecek

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sahte reçete düzenlenmesi soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

KTSÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, “Bir süreden beridir gündemde olan ve birliğimiz üyelerini direkt muhatap alan reçete yolsuzluğu ile ilgili olayın başından ve kamuoyunun bilgisine gelmeden önce de bilgimizde olduğunu ve yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları tüm açıklamalarda yargıya güvenlerinin tam olduğunu belirttiklerine dikkat çeken Gardiyanoğlu, “Bu düşüncemiz hala devam etmektedir” dedi.

Gardiyanoğlu, “Geldiğimiz noktada KTSÇHB olarak bugün akşam üyelerimizin katılımı ile yapacağımız genel kuruldan sonra alacağımız kararları yarın sabah tüm kamuoyu ile paylaşacağımızı sizlerin bilgisine getirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.