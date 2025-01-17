Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nden Dr. Altan Yavuz’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı…

Serbest Çalışan Hekimler Birliği (SÇHB) hayatını kaybeden eski milletvekillerinden Dr. Altan Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine de sabırlar diledi.

Birlik Asbaşkanı Dr. H. İlker İpekdal taziye mesajında, “Bir çınarımızı daha kaybettik” dedi . İpekdal, Yavuz'un yaklaşık 60 yıl aralıksız çalışarak hastalarının ve meslektaşlarının gönlünde yer ettiğini, sadece hekim yönüyle değil, farklı konularda da topluma katkıda bulunduğunu da kaydetti.

İpekdal, mesajda, “Kamu ve özeldeki sağlık sorunlarına bizzat yaşayarak şahit olan, yarım asırdan fazla mesleki tecrübesi ve entelektüel birikimi ile ömrünün son nefesine kadar kendisini hastalarına ve sağlık sisteminin kalkınmasına yönelik çalışmalara adayan abimize ve meslektaşımıza Allah’tan rahmet diler, ailesine ve sevdiklerine sabırlar temenni ederiz" ifadelerine yer verdi.