Serbest Liman kavşağına trafik sinyalizasyonu

ads ads ads ads
05/08/2024

ads
Serbest Liman kavşağına trafik sinyalizasyonu

 Gazimağusa Belediyesi, Serbest Liman kavşağı için hazırlanan sinyalizasyon projesinin hayata geçeceğini açıkladı.

Eşref Bitlis Caddesi, Anafartalar Caddesi, Serbest Liman çıkışı ile Serbest Liman Sokağı'nı birbirine bağlayan kavşaktaki sinyalizasyon, Gazimağusa Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda, Gazimağusa Belediyesi ve Karayolları Dairesi tarafından yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ihalesini almaya hak kazanan Destebaşı Construction bugün ihale sözleşmesini imzaladı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Destebaşı Construction Yetkilisi Derya Dinçkuyucu’nun imza koyduğu mukavele kapsamında bölgede kaldırım düzenlemesi ve Anafartalar Caddesi ile Serbest Liman Sokağı'nın mevcut yollarının genişletme çalışmaları yapılacak.

Yaklaşık 4 buçuk milyon TL’lik projenin, çalışmaların başlamasının ardından 20 iş günü sonunda kent halkının kullanımına açılacağı belirtildi.

05/08/2024 15:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Serbest Liman kavşağı, trafik sinyalizasyonu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.