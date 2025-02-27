Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Kamu-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kamu-İş’ten yapılan açıklamaya göre toplu iş sözleşmesi; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Serbest Liman Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yıldırımlar, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Serbest Liman çalışanları, Müdürü ve Kamu-İş yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi.