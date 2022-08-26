Serbest piyasada son durum ne?

 KKTC’de serbest piyasada euro 18,20 liradan, sterlin 21,57 liradan işlem görüyor.

ads ads ads ads
26/08/2022
TAK

ads
ads
Serbest piyasada son durum ne?

 KKTC’de serbest piyasada euro 18,20 liradan, sterlin 21,57 liradan işlem görüyor.

Haftanın son gününde serbest piyasada, saat 10.30 itibarıyla 18,15 liradan alınan dolar 18,27 liradan satılıyor. 18,08 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,20 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,45 liradan alınıp, 21,57 liradan satılıyor.

 KKTC’de serbest piyasada euro 18,20 liradan, sterlin 21,57 liradan işlem görüyor.

Haftanın son gününde serbest piyasada, saat 10.30 itibarıyla 18,15 liradan alınan dolar 18,27 liradan satılıyor. 18,08 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,20 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,45 liradan alınıp, 21,57 liradan satılıyor.

26/08/2022 10:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: serbest piyasa, KKTC,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.