Serbest Transfer başvuruları yarın sona erecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer müracaatlarının yarın (22 Temmuz 2022 Cuma) son bulacağını hatırlattı. Yapılan açıklamada Serbest Transfer hakkından yararlanmak isteyen futbolcuların KTFF'ye yazılı başvuru yapması gerektiği bildirildi. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında 28 Temmuz 2022 Perşembe günü "Serbest Transfer Hakkı" bulunan futbolcuların isimleri ilan edilecek. İsimleri ilan edilen futbolcular 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar gidecekleri takıma serbest transfer işlemi yapmak zorunda olacak. Bu bağlamda 29 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Serbest Transfer ile ilgili transfer işlemleri yapılabilecek. Söz konusu tarihler dışında herhangi bir serbest transfer müracaatı yapılamayacak.

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21/07/2022 10:16