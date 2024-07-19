Serbest transfer bedelleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından açıklanan 1. Transfer Dönemi içerisindeki Serbest Transfer Başvuruları için bugün son gün olduğu hatırlatıldı.

Buna göre serbest transfer hakkından yararlanmak isteyen futbolcular KTFF'ye giderek Serbest Transfer Başvurusu'nu bireysel olarak gerçekleştirecek. Başvurunun ardından açıklanacak isim listesi sonrasında, listede ismi yer alan futbolcular 22 Temmuz - 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında transfer olacakları kulüp için transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Serbest transfer başvurusu yapmayan futbolcular, serbest transfer hakkından yararlanamazken, başvuru sonucu ismi yayınlanan futbolcular ile BTM Ligleri'nde forma giyen futbolcular 12 Ağustos 2024 tarihine kadar transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek.



KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı'na göre Serbest Transfer ücretleri aşağıdaki gibi;

Süper Lig: 6 brüt asgari ücret (203.556 TL)

1. Lig: 4 brüt asgari ücret (135.704 TL)

BTM Ligleri

01.01.2008 - 31.12.2013 tarihleri arasında doğan futbolcular: 2 brüt asgari ücret (67.852 TL)

01.01.1996 - 31.12.2007 tarihleri arasında doğan futbolcular: 3 brüt asgari ücret (101.778 TL)

31.12.1995 ve öncesinde doğan futbolcular: 2,5 asgari ücret (84.815 TL)