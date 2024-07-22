Serbest Transfer listesi yayınlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Serbest Transfer başvurularının tamamlandığını belirterek, başvuruların ardından serbest transfer hakkı kazanan futbolcuların listelerini yayınladı. Yapılan açıklamada Serbest Transfer işlemlerinin 12 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılması gerektiği hatırlatıldı.

KTFF’den yapılan açıklama şu şekilde;

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilan edilen Serbest Transfer müracaatları 19 Temmuz 2024 tarihinde son bulmuştur. Bu sürede Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinde hizmet eden 12 futbolcu KTFF’ye başvuruda bulunmuştur.

Başvuruları onaylanan futbolcular 22 Temmuz – 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında transfer işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri’nde bulunan kulüplerdeki futbolcular için de serbest transferin son tarihi 12 Ağustos 2024’tür.

İlgili futbolcuların transfer işlemlerinde; KTFF Lisans İşlem Formu ve KTFF Süper Lig | 1. Lig Serbest Transfer Formu’nun yanı sıra Süper Lig kulübü futbolcuları için 6 brüt asgari ücret, 1.Lig kulübü futbolcuları için ise 4 brüt asgari ücretin işlemin yapıldığı gün nakit ve/veya günlük çek karşılığı yapılması zorunludur.

Tüm başvurular incelendiğinde KTFF Statü ve Talimatları gereği serbest transfer hakkı kazanan futbolcular aşağıdaki listede açıklanmıştır.

Ali Karal (Düzkaya KOSK), Burak Emir (Çetinkaya TSK), Burak Tünsay (Mormenekşe GBSK), Kemal Molla (Alsancak Yeşilova SK), Koral Saymaz (Doğan Türk Birliği), Mehmet Uçar (Türk Ocağı Limasol), Salih Zencirkıran (Düzkaya KOSK), Sertaç Özbil (Binatlı YSK), Türkkan Delideniz (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü), Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü), Yusuf Beyazi (Mağusa Türk Gücü)