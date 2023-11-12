Serdal Adalı adaylığını açıkladı, sportif direktörü duyurdu

Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Serdal Adalı, sportif direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini bildirdi.

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12/11/2023

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Serdal Adalı adaylığını açıkladı, sportif direktörü duyurdu


Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Serdal Adalı, sportif direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini bildirdi.Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Serdal Adalı, sportif direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini bildirdi.

12/11/2023 11:25
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TAGS: Serdal Adalı, adaylıK, portif direktör,
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