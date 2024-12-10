Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi eski yöneticilerden Serdal Adalı, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlıların 121 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş olayların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk sporunun öncüsü, göz bebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaş'ımıza bugünleri yaşatanlar, 'Biz beceremedik, özür dileriz.' demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaş'ımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi yaratanlarla çözemezsiniz. Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaş'ımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli genel kurulda Beşiktaş başkanlık makamına adayım. Beşiktaş'ımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım."