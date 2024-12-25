Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu
Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkanlık yarışına girecek olan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.
YAYIN TARİHİ:
25/12/2024
Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç
Hüseyin Yücel
Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
YAYIN TARİHİ: