Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkanlık yarışına girecek olan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listeleri belli oldu.

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25/12/2024

Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Hüseyin Yücel

Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

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TAGS: Serdal Adalı, Hüseyin Yücel
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