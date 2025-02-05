Serdal Gündüz Özersay’ın mahkemeye gelmesini talep etti…

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBU) başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevinde bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, HP Lideri Özersay’ın mahkemeye gelmesini talep etti.

Gündüz, Özersay’a güvendiğinin mesajını vererek mahkemeye gelmesi halinde daha detaylı açıklamalar yapacağını ima etti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özersay, Gündüz ile görüşeceğini ifade ederek, “siyasilere uzanan itirafları olacaksa kendisini dinleyip hem baskı altında kalmaması hem de bu sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi için, bir şeylerin gizli kalmaması için kamuoyunu yargılama sürecini etkilemeyecek şekilde bilgilendireceğimizi duyurmak istiyorum” dedi.

Sahte diploma meselesiyle yargılanan, tehdit edildiğini öne sürerek Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan mahkemeye gelmesini talep etti.

Özersay’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Bugün SAHTE DİPLOMA davalarından birinde sanıklardan biri basına adımı vererek “işin sonu UBP vekillerine dayanıyor” demiş ve tehdit edildiğini söylemiş, benim de mahkemeye gitmemi talep etmiş. Belli ki konuşmak istiyor ama güvenmiyor, ifade vermesine, başka isimleri de yargılama sürecinde SANIK konumuna sokmasına engel olan birileri mi var, asıl soru budur. Ben de buradan bahse konu SANIK ile görüşeceğimizi, SİYASİLERE UZANAN İTİRAFLARI olacaksa kendisini dinleyip hem baskı altında kalmaması hem de bu sürecin ŞEFFAF şekilde ilerlemesi için, bir şeylerin gizli kalmaması için kamuoyunu yargılama sürecini etkilemeyecek şekilde bilgilendireceğimizi duyurmak istiyorum!