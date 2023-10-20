Serdar Aziz ve Joshua King'ten kötü haber

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, Joshua King'in ise sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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20/10/2023

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Serdar Aziz ve Joshua King'ten kötü haber

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Serdar Aziz ile Norveçli oyuncu Joshua King'in sakatlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edildiği ve 32 yaşındaki stoperin tedavisine başlandığı belirtildi.

King'in ise sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık belirlendiği aktarıldı. İki futbolcuya da "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

20/10/2023 20:33
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TAGS: Serdar Aziz ve Joshua King’ten kötü haber
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