Serdar Denktaş, 14 aylık hükümet sürecini değerlendirdi

Maliye eski Bakanı Serdar Denktaş CTP-HP-TDP-DP koalisyon­ hükümetinin 14 aylık sürecini, anlattı. Yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümetinin kuruluş sürecini değerlendiren Serdar Denktaş, yeni hükümetin “alayım gülüm de vereyim gülüm hükümetine dönüştü” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu...

İşte Denktaş’ın açıklamalarından öne çıkan notlar...

"MALİYE BAKANI NE OLUYOR? NOTER"

“Belli ki bir kaç kişinin çalışıp, ondan sonra copy pase yaparak, kurdukları bir program. Maliye kısmında halihazırda hazırlanmış olan işlemlerin devam ettirileceği var o bakımdan memnunum. Başbakanlığın altında eğitime yönelik bir paragraf var. Müfredatın başbakanlık altında yeniden düzenleneceği gibi onun için dün sordum. Eğitimi de mi size bağlandınız diye. Çünkü biliyorsunuz Maliye de oraya bağlandı. Yasal bir engel yok. Ama yasal olarak yürütebilir misiniz? Hayır. Niye? Çünkü yasa direk olarak yetkiyi Maliye Bakanına verir, Maliye Bakanlığına değil. Kalem aktarmada, yeni kalem açmada, ödenek artırmada Maliye Bakanıdır yetkili. Şimdi Maliye Bakanı yok ortada. Maliye Başbakanı var. Peki Maliye Bakanı ne oluyor? Noter”...

“AL GÜLÜM VER GÜLÜM DERDİ YA ERSİN TATAR, ALAYIM GÜLÜM DE VEREYİM GÜLÜM HÜKÜMETİNE DÖNÜŞTÜ”

“Bütçe Dairesi planlamayı yapan dairedir. Hazine Dairesi de uygulayandır. Maliye ile ilgili bakanlık hangisidir? Maliye Bakanı mı? Maliye Başbakanı mı? Burda bir karışıklık doğacak bu bir. Çok ilginçtir! al gülüm ver gülüm derdi ya Ersin Tatar, alayım gülüm de vereyim gülüm hükümetine dönüştü. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığa bağlı Maliye hiç bu işlere karışmıyor, noterlik yapacak. Bütçe Dairesi ve Hazine Dairesi Başbakanlığın altına bağlı ama dairenin birine bir parti diğerine de diğer parti atıyor müdürünü”...

“MALİYE BU ŞEKLİYLE İŞLEMEYECEK NEYİNİ DENETLEYECEKSİN”

“Sen aynı partinin Maliye Bakanından bunları alırsan Başbakanlığa. Başbakanlık çok önemli bir yerdir.Her bakanlık aslında oraya bağlıdır. Her bakanlığa yönelik her gün için heran için birşeyler yapman gerekir senin. Onun üstüne bir de Maliye. Maliye Bakanlığına çok meraklı ise idi Sayın Tatar parti başkanı olmazdı hükümeti kurma görevini bir başkası alırdı ve Maliye Bakanlığı yapardı. Maliye bu şekliyle işlemeyecek neyini denetleyeceksin.Ortada işlemeyecek bir maliye var”...

“14 AYLIK TECRÜBE NE? YANİ İLKOKUL MEZUNU OLARAK BENİM AKADEMİSYEN PROFESÖRLÜK YAPMAYA TALİP OLMAMA BENZER BU İŞ”

“Sayın Özersay’ın ayakları daha yere basmadı. 14 aylık tecrübeden bahseder. Ben 30 yıldır siyasetin içindeyim bunun 15 yılı iktidarlarda geçti hala daha benim her geçen gün edindiğim bir tecrübe vardır. 14 aylık tecrübe ne? Yani ilkokul mezunu olarak benim akademisyen profesörlük yapmaya talip olmama benzer bu iş.Onun için lütfen devleti bu şekilde bozmasın derim. En önemlisi UBP’nin imzalamış olduğu protokolde bakanlıkların yapısının yasal hale getirilip, bir kere daha altı ile beraber bozulmamasını sağlamaya yönelik imza attıkları protokol var. Sona erdi ama halen geçerli protokoldür o. Peki o protokol ve o imza ortada dururken Maliye Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığı siz nasıl böyle param parça edersiniz”....

“MALİYE BAKANLIĞI DA YAPMIŞ BİR ERSİN TATAR’IN BÖYLE BİR OLAYA NASIL EVET DEDİĞİNİ HİÇ ANLAYAMAM”

“Devir günü efendice ikaz ettim. Sakın ha böyle bir şey yapmayın bu büyük bir yanlış olur, hata olur. Bu hatanın cezasını neticede halk öder. Devlet olarak hep beraber öderiz yapmayın bunu. Yine de bakayım yapıyorlar. Deneyecekler, işlemediğini hep birlikte göreceğiz. Bütün bu dairelerin ve maliyenin o kurumsal yapısının darmadağın olması demektir bu. O kurumsal yapıyı bir bozdunuz mu toparlamanız mümkün değildir. Maliye Bakanlığı da yapmış bir Ersin Tatar’ın böyle bir olaya nasıl evet dediğini hiç anlayamam. Koalisyon ortağınıza olmayacağını anlatırsınız. Mümkün olmadığını anlatırsınız dönersiniz Maliye ‘yi gerekirse verirsiniz denge kurmak istiyorsanız. Karşılığında başka bir bakanlığı siz alırsınız”.....

“BELKİ Kİ HEPSİ ACEMİ”

“Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da bu sistemin çalışmayacağını, o da görüyor. O da söylüyor. Bırakın Olgun Amcaoğlu’nu daha önce Maliye Bakanlığı yapmış olan Ersin Tatar bunu çok çok iyi biliyor” dedi.