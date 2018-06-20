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Serdar Denktaş açıkladı: Hayat Pahalılığı artık iki ayda bir ödenecek

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20/06/2018

Serdar Denktaş açıkladı: Hayat Pahalılığı artık iki ayda bir ödenecek
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Maliye Bakanı Serdar Denktaş hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bir değil iki ayda bir verileceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bir değil iki ayda bir verileceğini açıkladı.

Eylül maaşı ile birlikte bu uygulamanın başlatılması ile ilgil çalışma yürttüklerini açıklayan Serdar Denktaş, Eylül ve kasım ayı maaşlarında hayat pahalılığın Kamu görevlisi ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacağını ifade etti.

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TAGS: Serdar Denktaş
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