Serdar Denktaş DP Genel Başkanlığı’nı bıraktı!
09/09/2019
|
|
Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş bugün itibari ile genel başkanlığı bıraktığını açıkladı. Öte yandan Denktaş 30 Kasım’a kadar cumhurbaşkanlığı seçimlerine girip girmeyeceğini açıklayacağını belirtti.
Denktaş bugün akşam DP Genel Merkezi’nde yapıla toplantıda 21 yıldır DP’nin genel başkanlığını üstelendiğini hatırlatarak görevi bıraktığını söyledi.
Parti içindeki gruplaşmalara izin vermeyeceğinin altını çizen Serdar Denktaş, “Siyaseti bırakmıyorum yeni bir yolla devam edeceğim” dedi.