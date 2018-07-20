HABER KIBRIS

Serdar Denktaş, Güç – Sen heyetini kabul etti

ads
20/07/2018

Serdar Denktaş, Güç – Sen heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güç–Sen Başkanı Derviş Dağman ve başkanlığındaki heyet, Denktaş’a, bugüne kadar Gümrük Dairesi’ne verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Dağman ve beraberindeki sendikacılar ziyarette Gümrük Dairesi’ndeki bazı personel sıkıntılarını da dile getirdi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ziyarete gelen sendikacıları dinledi ve sorunlarına, yasalar çerçevesinde çözüm üretileceğini söyledi.

TAK/

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Serdar Denktaş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems