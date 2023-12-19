Serdar Denktaş: KKTC’nin isim değil zihin değişikliğine ihtiyacı var

Genç Tv’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçtiğimiz gün Haber Kıbrıs’ta da yer alan “KKTC Devleti’nin adını değiştirmek istiyoruz” söylemlerini değerlendirdi.

“KKTC’nin isim değişikliğine değil, zihin değişikliğine ihtiyacı var” diyen Denktaş, eğitimiyle, ekonomisiyle, gencine-yaşlısına verdiği hizmetiyle güçlü bir devlet için çalışmak gerektiğini söyledi.

Denktaş, “ Sanki adı değişince devleti dünyaya tanıtacaklar gibi bir durum var. Böyle bir şey yok” dedi.

KKTC adında Kuzey olduğu için sorun çıkıyor gibi söylemlere de karşı çıkan Denktaş, “ KKTC adı bilerek verildi. Kuzey Kıbrıs coğrafi konumumuzu, Türk, kimliğimizi, Cumhuriyet, yönetim biçimimizi anlatır. Aradan yarım asır geçmiştir. Bu kadar zaman sonra ismi değişecek de dünya sizi tanıyacak… Yok böyle bir şey. “ dedi.

Rum Liderin Ankara’ya davet tartışmalarını da değerlendiren Denktaş, “ Eğer Kıbrıs’ın iki lideri aynı zamanda Ankara ve Atina’ya davet edilirse, bir anlamı olur” diye ekledi.