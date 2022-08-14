Serdar Denktaş Macar Turan Kurultayı’nın açılış törenine katıldı

Macar Turan Kurultayı’nın davetlisi olarak Budapeşte’de temaslarını sürdüren Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş ile iş insanı Rauf Denktaş, Macar Parlamentosu’nda yer alan kurultayın resmi açılış törenine katıldı.

Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serdar Denktaş, törende Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Kırgızistan Kültür Bakanı Azamat Jamankulov ile görüşmeler yaptı.

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14/08/2022 12:58