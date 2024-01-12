Serdar Denktaş, Mülk satışları için Leasing yöntemini önerdi

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12/01/2024

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Serdar Denktaş, Mülk satışları için Leasing yöntemini önerdi

 

Eski Başbakan Yardımcısı, deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Babası, Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş hayatta olsa ülkede güncel durumla ilgili ne düşünürdü sorusu üzerine Denktaş, “ Sanırım tüm siyaset bol bol azar işitirdi” dedi. Kıbrıs Konusunda yeni bir sürece girilmekte olduğuna işaret eden Denktaş, yeni özel temsilci atanmasına ve yeni sürece top yekün karşı çıkmak ya da herşeyi kabul etmek yerine makul görüşler ve aktif diplomasi ile sürecin götürülmesi gerektiğini söyledi. Denktaş, ekibi ile bir kapsamlı bir öneri paketi hazırlamakta olduklarını, Türkiye ile de istişare etmek gerekeceğini, kısa zamanda açıklayacaklarını belirtti. Yabancılara mülk satışı konusundaki soru üzerine Denktaş, “ Konu Leasing yöntemi ile ele alınmalı. 99 Yıllığına kiralama yöntemi hayata geçirilmeli. Hem toprak kaybı endişesi ortadan kalkar, hem de ekonomik katma değer olarak kazanç elde edilir. Söyledik ama anlayan, dinleyen yok” dedi

12/01/2024 18:40
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TAGS: Serdar Denktaş, Mülk satışları,
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