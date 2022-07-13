Serdar Denktaş: Önce Maliye Bakanlığı'nda başlayan temizlik şimdi müzakere heyetine sıçradı

DP eski genel başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu’nun görevden durdurulmasına tepki göstererek, "Önce Maliye Bakanlığı'nda başlayan 'temizlik' şimdi müzakere heyetine sıçradı." dedi.

Demokrat Parti (DP) eski genel başkanı Serdar Denktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğlu’nun görevden durdurulmasına tepki gösterdi.

Denktaş, Balcıoğlu’nun 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde göreve başladığına işaret ederek, “Görevden durdurulmasının gerekçesi ise ‘ihtiyaç fazlalığı” dedi.

Denktaş, “Son aylarda istihdam edilen "danışmanlardan" dolayı oluşan fazlalık ve yeni gelenlerin müzakere heyetine sağlayacakları "yeni yaklaşımlar" 11 yıllık görev geçmişinin üzerine bir çizgi çekmeyi gerektiriyor. Böyle bir zamanda... Akıl, izan ve insaf hak getire” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

Ayşe Balcıoğlu… 11 yıldır Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Görevlisi, Eroğlu döneminde göreve başlamış. Kurumsal hafızaya sahip demektir.GÖREVDEN DURDURULMUŞ. Gerekçe: Ihtiyaç fazlalığı. Son aylarda istihdam edilen "danışmanlardan" dolayı oluşan fazlalık ve yeni gelenlerin müzakere heyetine sağlayacakları

" yeni yaklaşımlar!!" 11 yıllık görev geçmişinin üzerine bir çizgi çekmeyi gerektiriyor. Böyle bir zamanda...Akıl, izan ve insaf hak getire. Önce Maliye Bakanlığında başlayan "temizlik!!" şimdi Müzakere Heyetine sıçradı.Devleti savunduğunu söyleyenlerin kurumsal hafızaya gösterdikleri saygısızlık bizi nereye sürükleyecek düşünen yok. Bu karar derhal geri çekilmeli çünkü kurumsal hafızaya her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Daha fazlasını söyletmesinler.

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13/07/2022 17:37