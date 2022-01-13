Serdar Denktaş'tan duygusal ve manidar paylaşım

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş, babasının ölüm yıldönümü ile ilgili sosyal medya hesabından duygusal ve manidar bir paylaşım yaptı.

Serdar Denktaş'ın paylaşımı şöyle:

"10 yıl önce bugün aramızdan ayrıldın. Bir evlat olarak sana doyamadan veda ettin bize. Bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, vatan,Türkiye derken icinden hissederek, anlamini gercekten bilerek ve uygulayarak son nefrsini verdin. Bir vatandaşın olarak hiç doyamadım sana. Bugün seni 10. Kez andık. Anıta katkı koyanlara teşekkür ettim ama atladiklarim oldu. Gönyeli, Mağusa,Tatlısu ve Lefkoşa Belediyelerine ve son iki gün orayı tertipleyio temizleyen " Bizim Alay"ın komutan er ve erbaşlarına da teşekkür ederim. Kurduğun Devletin yöneticileri adına ise senden özür dilerim".

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13/01/2022 12:28