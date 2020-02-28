Serdar Denktaş'tan hastane yangını açıklaması

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş yaptığı açıklamada bugün medyana gelen yangın dolayısıyla ölen kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Serdar Denktaş’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yaşanan üzücü olay bize beklenmedik olaylar karşısında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bir kez daha hatırlattı.

İki kişinin olay sonrasında hayatını kaybetmiş olması nedeniyle, yangın ile direk bağlantısı olmasa bile, yaslı ailelerin acısını yüreğimizde hissetmekteyiz

Şimdi tribün selamı maksatlı "kriz masası" oluşturma gibi sadece günü geçiştirecek yaklaşımlarla değil, gelecekte benzeri olayların yaşanmasını engelleyici veya yaşanması halinde çok daha organize ve hızlı hareket etmemizi sağlayacak önlemler üzerine hükümetimiz kafa yormalı.

Medya /Sosyal medya kalemşörleri ise devleti yerme ve/veya özel hastaneleri övme çabasına girmeden, Devlet ve özel hastanelerin sadece özel durumlar sonrasında değil her zaman ve koşulda birlikte hareket etmeleri halinde vatandaşımıza çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilebileceğini anlayarak fikirlerini bu doğrultuda yansıtmalarının çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle olay esnasında canını dişine takarak hastalarımızı tahliye etmeyi başaran sağlık görevlilerimize teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan Rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı diliyorum...

Hepimize geçmiş olsun.”

28/02/2020 15:57