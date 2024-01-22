Serdar Denktaş'tan Kara Para Önleme Yasası Hakkında Açıklama

Eski Başbakan Yardımcısı ve deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kara Para Önleme yasasıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. Denktaş, bu yasanın son derece önemli ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, KKTC’nin uluslararası entegrasyonuna ve ekonomik yapısının kurumsallaşmasına önemli bir adım olduğunu belirtti.

İyi ya da kötü yasa olmadığını belirten Dektaş, “İyi veya kötü niyetli uygulayıcı vardır”dedi.