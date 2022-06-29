Serdar Dursun'a La Liga'dan talip! İlk teklif 5 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'a Mallorca kanca attı. İspanyol ekibi, geçtiğimiz sezonu 15 golle tamamlayan, A Milli Takım daveti alan ve şu an Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında Haaland'ın ardından 2. sırada yer alan 30 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt’tan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bundesliga 2'de 27 kez ağları sarsarak kral olan, Sarı Lacivertliler'de sezonu 15 golle tamamlayan ve Milli Takım'ın as forvetlerinden olan tecrübeli golcüye La Liga'dan talip çıktı.

5 milyon Euro'luk teklif

Fanatik'in verdiği habere göre devre arasıdna Lazio'dan kiralanan Vedat Muriqi'nin takımına dönecek olması sonrası forvet arayışlarına giren Mallorca, milli forvete kanca attı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis önerdi. Sarı Lacivertli ekip yönetiminin bu rakamı yetersiz bulduğu, Mallorca cephesine teklifin yükseltilmesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan ilk isimlerden biri olmuştu. Transferi açıklandığında Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt’tan gelmesine vurgu yapılarak, “Fenerbahçe 2. ligden forvet mi alır!” yorumlarıyla daha sahaya adımını atmadan eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli forvet ikinci şoku, Vitor Pereira’nın, kendisi gelmeden önce transfer edilen Serdar için aynı Caulker gibi, “Gönderelim” raporu vermesiyle yaşadı.

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29/06/2022 15:00