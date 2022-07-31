Serdar Dursun'un yurt dışından talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun için Schalke talip olurken oyuncuya İtalya ve İspanya'dan da talipler var.

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31/07/2022

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Serdar Dursun'un yurt dışından talipleri artıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Serdar Dursun’nun en ciddi talibi Almanya’dan Schalke 04.

Alman ekibi kısa süre içerisinde sarı-lacivertliler’in kapısını çalabilir.

30 yaşındaki futbolcuyla La Liga ve Serie A'dan ilgilenen takımlar var.

Serdar’ın ayrılmak istemesi halinde yönetim yapılan teklifleri değerlendirmeye alacak.

Sarı lacivertli forma ile 39 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi

31/07/2022 07:36
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TAGS: Serdar Dursun
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